На Львовщине будет Долина ирисов

30 июля, 2020, 12:30

В Николаевском районе Львовской области создают ботанический заказник "Долина ирисов"

Соответствующий указ утвердил Кабинет Министров, сообщает департамент экологии и природных ресурсов Львовской ОГА, передает "Еспресо.Запад".

"Ботанический заказник "Долина ирисов" создают для сохранения уникальной популяции петушков сибирских (Iris sibirica L.), а также других занесенных в Красную книгу Украины видов, например рябчик шахматный (Frittilaria meleagris L.), безвременник осенний (Colchicum autumnale L. ), осока Девелла (Carex davalliana Smith) ", - сказано в сообщении.

Над проектом создания заказника работали ученые ЛНУ им. Ивана Франко и Национального лесотехнического института.

Петушки сибирские занесены в Красную книгу Украины. Распространены в Евразии от Франции до Сибири. В Украине растут на Прикарпатье, Закарпатье, в Полесье и Расточье.

Все фото: Департамент экологии и природных ресурсов Львовской ОГА

Рябчик шахматный также занесен в Красную книгу Украины. Название указывает на необычную окраску цветка.

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