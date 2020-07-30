На Херсонщине мужчина, закрывшись в доме, устроил стрельбу, один человек ранен
30 июля, 2020, 14:20
В одном из сел Херсонской области мужчина с признаками наркотического опьянения, закрывшись в доме, устроил стрельбу из охотничьего ружья
Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска.
"30 июля в жилом районе одного из сел Херсонской области," лицо "с признаками наркотического опьянения, закрывшись в доме, на фоне неприязненных отношений с знакомым, начало стрельбу из охотничьего ружья", - говорится в сообщении.
В результате пострадал один человек.
Полицейские во взаимодействии с работниками КОРД окружили здание. Спецоперация была проведена без применения оружия, сообщается в полиции. Мужчину задержали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-