На Херсонщине мужчина, закрывшись в доме, устроил стрельбу, один человек ранен

30 июля, 2020, 14:20

В одном из сел Херсонской области мужчина с признаками наркотического опьянения, закрывшись в доме, устроил стрельбу из охотничьего ружья

Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска.

"30 июля в жилом районе одного из сел Херсонской области," лицо "с признаками наркотического опьянения, закрывшись в доме, на фоне неприязненных отношений с знакомым, начало стрельбу из охотничьего ружья", - говорится в сообщении.