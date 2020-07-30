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Espreso.tvОбществоНа Херсонщине мужчина, закрывшись в доме, устроил стрельбу, один человек ранен

На Херсонщине мужчина, закрывшись в доме, устроил стрельбу, один человек ранен

В одном из сел Херсонской области мужчина с признаками наркотического опьянения, закрывшись в доме, устроил стрельбу из охотничьего ружья

Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска.

"30 июля в жилом районе одного из сел Херсонской области," лицо "с признаками наркотического опьянения, закрывшись в доме, на фоне неприязненных отношений с знакомым, начало стрельбу из охотничьего ружья", - говорится в сообщении.

В результате пострадал один человек.

Полицейские во взаимодействии с работниками КОРД окружили здание. Спецоперация была проведена без применения оружия, сообщается в полиции. Мужчину задержали.

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