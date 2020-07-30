Митинг кандидата в президенты Беларуси Тихановской в Минске собрал 25 тыс. человек, - Радио Свобода

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода .

В своем выступлении Тихановская обратилась к силовикам.

"Что вы делаете: на улицу выходят ваши дети, матери, сестры. Не нужно их бить. Люди просто вышли высказать свое мнение. Посмотрите нам в глаза. Мы такие, как вы. Люди, которые хотят достойной жизни, не являются преступниками. Белорусы, которые поддерживают альтернативного кандидата, не являются преступниками. Это наш народ. Нация, которая хочет мирной смены власти. Пожалуйста, не идите против своей совести, не идите против своего народа", - сказала Тихановская.

Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановскаяа вызвала президента Александра Лукашенко на "уличные" дебаты .