Минюст попросит ветировать законопроект о продлении запрета взыскания имущества по валютным кредитам
Об этом министр юстиции Денис Малюська написал в Facebook.
По словам Малюськи на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому поступил законопроект №3640, который останавливает любое взыскание долгов.
"Что с этим делать - не очень понимаю. Пока будем просить вето на законопроект", - написал малюська.
По словам министра, принятие проекта закона может привести к увеличению расходов должников, которые защищены мораторием (ведь в цену товаров и услуг, которые им продаются, сразу закладывается риск неуплаты), росту коррупции, ухудшению инвестиционного климата и криминализации процесса "выбивания" долгов, ведь другие законные процедуры взыскания долгу не будут работать.
В то же время, вследствие продолжения действия моратория могут вырасти расходы налогоплательщиков.
"За должника рано или поздно заплатит государство через механизмы гарантий государства по исполнению судебных решений и специальную бюджетную программу, международные арбитражи или решение ЕСПЧ", - пояснил министр.
- Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла в целом проект закона №3640 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
-
-