Минюст попросит ветировать законопроект о продлении запрета взыскания имущества по валютным кредитам

30 июля, 2020, 14:52

Министерство юстиции будет просить ветировать законопроект №3640 о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, который поступил на подпись Зеленскому

Об этом министр юстиции Денис Малюська написал в Facebook.

По словам Малюськи на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому поступил законопроект №3640, который останавливает любое взыскание долгов.

"Что с этим делать - не очень понимаю. Пока будем просить вето на законопроект", - написал малюська.

По словам министра, принятие проекта закона может привести к увеличению расходов должников, которые защищены мораторием (ведь в цену товаров и услуг, которые им продаются, сразу закладывается риск неуплаты), росту коррупции, ухудшению инвестиционного климата и криминализации процесса "выбивания" долгов, ведь другие законные процедуры взыскания долгу не будут работать.

В то же время, вследствие продолжения действия моратория могут вырасти расходы налогоплательщиков.

"За должника рано или поздно заплатит государство через механизмы гарантий государства по исполнению судебных решений и специальную бюджетную программу, международные арбитражи или решение ЕСПЧ", - пояснил министр.

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла в целом проект закона №3640 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

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