 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинск попросил Киев проверить причастность задержанных "вагнериовцев" к преступлениям в Украине

Минск попросил Киев проверить причастность задержанных "вагнериовцев" к преступлениям в Украине


фото: rfe
Беларусь проинформировала Украину о ситуации вокруг задержания российских боевиков и просила проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине

Такую просьбу выразил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время встречи с исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петром Врублевским, сообщает посольство Украины в Республике Беларусь.

"Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне о проверке причастности задержанных к совершению преступлений в Украине", - говорится в сообщении посольства Украины в Беларуси в Facebook.

Смотрите также: Белорусское телевидение показало видео прибытия российских боевиков в Минск и их задержания

  • Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК "Вагнера".
  • Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизации ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
  • Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
  • Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском русских боевиков "ДНР"
  • Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемников "Вагнера" - бывших боевиков "ДНР".
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ППК "Вагнера". По итогам совещания он поручил вызвать послов РФ и Украины.
  • Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, пока они дают показания.
  • На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ППК "Вагнера", пока их разыскивают. Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается о обучение под Псковом и Невелем новых групп боевиков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

30 июля, 2020 четверг

29 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать