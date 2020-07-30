Минск попросил Киев проверить причастность задержанных "вагнериовцев" к преступлениям в Украине
Такую просьбу выразил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время встречи с исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петром Врублевским, сообщает посольство Украины в Республике Беларусь.
"Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне о проверке причастности задержанных к совершению преступлений в Украине", - говорится в сообщении посольства Украины в Беларуси в Facebook.
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- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК "Вагнера".
- Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизации ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
- Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
- Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском русских боевиков "ДНР"
- Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемников "Вагнера" - бывших боевиков "ДНР".
- Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ППК "Вагнера". По итогам совещания он поручил вызвать послов РФ и Украины.
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, пока они дают показания.
- На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ППК "Вагнера", пока их разыскивают. Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается о обучение под Псковом и Невелем новых групп боевиков.
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