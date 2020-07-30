Минск попросил Киев проверить причастность задержанных "вагнериовцев" к преступлениям в Украине

30 июля, 2020, 16:04

Беларусь проинформировала Украину о ситуации вокруг задержания российских боевиков и просила проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине

Такую просьбу выразил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время встречи с исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петром Врублевским, сообщает посольство Украины в Республике Беларусь.

"Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне о проверке причастности задержанных к совершению преступлений в Украине", - говорится в сообщении посольства Украины в Беларуси в Facebook.

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