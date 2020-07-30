Минцифры планирует внедрить адресную компенсацию минимального пакета интернет-услуг малообеспеченным гражданам

30 июля, 2020, 15:18

Минцифры планирует внедрить адресную компенсацию базового тарифа в 30 Мбит/c для малообеспеченных граждан

Об этом пишет Интерфакс-Украина по итогам брифинга Министерства цифровой трансформации.

"Для того, чтобы все граждане могли воспользоваться базовым, по моему мнению, правом доступа к информации через интернет, мы планируем адресную компенсацию тем потребителям, которые не могут себе позволить базовый тариф в 30 Мбит/c", - цитирует издание слова заместителя министра цифровой трансформации по развитию инфраструктуры Александра Шелеста.

Он отметил, что это предусмотрено обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС: предоставление универсальной услуги широко используется европейской практикой, которую министерство планирует имплементировать в Украине.

По словам Шелеста, роль государства в развитии широкополосного доступа в интернет в первую очередь будет заключаться в обеспечении заказ на подключение социальных объектов путем объявления прозрачного конкурса на указанную услугу.

"Мы рассчитываем, что поскольку операторы получат первого- и постоянного клиента в виде учреждения социальной инфраструктуры, то они смогут предоставлять адекватные рыночные конкурентные цены для потребителей", - отметил замминистра.

Он также отметил, что в целом Минцифры надеется охватить подключением к ШПД-интернета 100% населения Украины за два-три года до конца работы текущего правительства. Для решения этой проблемы Минцифры активно работает над Национальным планом развития широкополосного доступа в интернет.

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