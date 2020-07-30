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Espreso.tvСпортМои мужички: Воронин поделился фотографией с сыновьями в Одессе

Мои мужички: Воронин поделился фотографией с сыновьями в Одессе


фото: Getty Images
Бывший форвард сборной Украины по футболу Андрей Воронин отдыхает с семьей в Одессе

Фото Воронин опубликовал в Instagram.

У Воронина два сына. Старший, Андрей, родился в 2007 году, младший, Даниэль, в 2015-м.

"Мои мужички", - написал экс-футболист под фото.

41-летний Андрей Воронин сыграл за сборную Украины 74 матча и забил 8 голов. За свою карьеру успел поиграть за английский "Ливерпуль", немецкие "Байер", "Майнц", "Боруссию М", "Фортуну", "Герту" и "Кельн". Завершил карьеру в московском "Динамо".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщение, распространенный Voronin Andrey (@voroninandrey)

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