Мои мужички: Воронин поделился фотографией с сыновьями в Одессе

30 июля, 2020, 21:39

Бывший форвард сборной Украины по футболу Андрей Воронин отдыхает с семьей в Одессе

Фото Воронин опубликовал в Instagram.

У Воронина два сына. Старший, Андрей, родился в 2007 году, младший, Даниэль, в 2015-м.

"Мои мужички", - написал экс-футболист под фото.

41-летний Андрей Воронин сыграл за сборную Украины 74 матча и забил 8 голов. За свою карьеру успел поиграть за английский "Ливерпуль", немецкие "Байер", "Майнц", "Боруссию М", "Фортуну", "Герту" и "Кельн". Завершил карьеру в московском "Динамо".

Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Voronin Andrey (@voroninandrey) 30 июля 2020 в 5:19 PDT

24 февраля Воронин в составе Международной команды звезд принял участие в "Кубке легенд" в Москве.