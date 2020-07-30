Mastercard запустил услугу снятия наличных на кассах супермаркетов и АЗС
Об этом сообщила пресс-служба Mastercard.
Согласно сообщению, Mastercard в партнерстве с банками Приватбанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль масштабируют услугу "Наличные на кассе". С 1 августа услуга станет доступна на кассах супермаркетов "Сильпо", "Фора", Varus, а также на АЗС WOG и ОККО.
"Услуга "Деньги на кассе" позволяет держателям карт при оплате покупок картой Mastercard любого украинского банка получить удобный и быстрый доступ к наличным прямо на кассе торговой точки - без необходимости искать и использовать банкомат", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупатель должен только оплатить товар банковской картой на любую сумму и сообщить кассиру о желании снять наличные.
При этом максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. После подтверждения операции кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных.
В пресс-службе также добавили, что с 1 августа этого года вступает в силу постановление НБУ №59, которое предусматривает упрощенную и усовершенствованную процедуру учета и осуществления операций выдачи наличных на кассах торговых предприятий, что, в свою очередь, будет стимулировать масштабирование услуги.
- Напомним, в начале сентября ПриватБанк позволил клиентам снимать наличные на кассах магазинов и АЗС.
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