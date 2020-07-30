Ливни, шквалы и ослабление жары: синоптик Наталья Диденко сообщила о погоде 31 июля
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
Завтра, 31 июля, в западных и северных областях в течение дня ожидается +21...+25°C.
"На остальной территории Украины будет значительно теплее, но и там, на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей жара начнет спадать, +26...+30°C", - отметила синоптик.
Дожди с грозами и даже местами ливни со шквалами пройдут в Прикарпатье, на Востоке и в южной части.
Остальные территории - в сухой погоде, разве что вдоль северной границы возможны отдельные небольшие дожди.
В Киеве завтра, в пятницу, существенные осадки - вряд ли. Жара окончательно отодвинется и в столицу зайдет свежий северный воздух, ожидается около +22°C.
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