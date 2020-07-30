 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛивни, шквалы и ослабление жары: синоптик Наталья Диденко сообщила о погоде 31 июля

Ливни, шквалы и ослабление жары: синоптик Наталья Диденко сообщила о погоде 31 июля

31 июля дожди с грозами, местами ливни с шквалами пройдут в Прикарпатье, на Востоке и в южной части Украины

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

Завтра, 31 июля, в западных и северных областях в течение дня ожидается +21...+25°C.

"На остальной территории Украины будет значительно теплее, но и там, на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей жара начнет спадать, +26...+30°C", - отметила синоптик.

Дожди с грозами и даже местами ливни со шквалами пройдут в Прикарпатье, на Востоке и в южной части.

Остальные территории - в сухой погоде, разве что вдоль северной границы возможны отдельные небольшие дожди.

В Киеве завтра, в пятницу, существенные осадки - вряд ли. Жара окончательно отодвинется и в столицу зайдет свежий северный воздух, ожидается около +22°C.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

30 июля, 2020 четверг

29 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать