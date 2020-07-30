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Espreso.tvЭкономикаЛомбарды, страховые и почта смогут идентифицировать клиентов по цифровым документам, - Минцифры

Ломбарды, страховые и почта смогут идентифицировать клиентов по цифровым документам, - Минцифры

НБУ разрешил нефинансовым учреждениям идентифицировать клиентов с помощью цифровых документов в приложении "ДІя"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Согласно сообщению, решение о предоставлении разрешения небанковским финансовым учреждениям идентифицировать клиентов с помощью цифровых документов в приложении "ДІя" содержится в соответствующем постановлении НБУ.

"В частности, постановление касается страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов, платежных организаций, операторов почтовой связи, других учреждений, предоставляющих услуги по переводу средств и осуществлению валютных операций и т.д.", - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в пресс-служба, украинцы смогут получать услуги этих учреждений без бумажных документов, имея при себе только смартфон. Работники же учреждений будут верифицировать клиентов с помощью цифровой ID-карты или зарубежного биометрического паспорта гражданина через мобильное приложение "ДІя".

Кроме того, постановление НБУ позволяет верификацию клиентов с помощью данных системы BankID и наложения лицом квалифицированной электронной подписи (КЭП) на копию своего идентификационного документа.

"А верифицировать ФОТ и представителей ООО теперь можно с помощью интегрированной системы электронной идентификации (ИСЭИ), через которую предоставляется доступ к информации об этих лицах в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", - добавили в ведомстве.

Кроме того, Минцифры работает над разработкой программного обеспечения, которое позволит компаниям подтверждать достоверность цифровых документов в приложении "ДІя".

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