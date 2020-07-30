Ломаченко улетел в США подписывать контракт на бой с Лопесом
Об этом заявил Лопес на YouTube-канале стримингового сервиса DAZN.
По словам американского боксера, Ломаченко уже прилетел из Украины в США и расположился в доме своего менеджера Эгиса Климаса.
"Я не могу дождаться поединка с Ломаченко. Надо убедиться, что маленькая примадонна не прячется в гостиной Эгиса Климаса. Василий прямо сейчас пересиживает карантин в его гостевом домике. Люди думают, что Лома находится в Украине, но это не так, он сейчас в Лос-Анджелесе. Ломаченко вернулся в США", - сказал Лопес.
Он добавил, что на следующей неделе они с Ломаченко должны подписать контракт на бой, который должен состояться 3 октября в Лас-Вегасе.
Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 28 июля стало известно, что бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса состоится 3 октября в Лас-Вегасе .
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