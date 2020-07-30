Киберполиции разоблачила организаторов незаконного онлайн-обменника криптовалют

30 июля, 2020, 11:24

Киберполиция разоблачила двух жителей Хмельницкого, которые через онлайн-сервис осуществляли обмен криптовалюты и ряда электронных валют, запрещенных в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Двое жителей Хмельницкого создали незаконный онлайн-обменник. На сайте они осуществляли обмен криптовалют и ряда электронных валют, запрещенных в Украине. За это фигурантам грозит до шести лет заключения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушителями оказались двое граждан в возрасте от 35 и 45 лет.

По информации правоохранителей, фигуранты создали вебресурс, который предоставлял возможность обменять гривню на криптовалюту и электронные валюты, в том числе запрещенные в Украине.

"Киберполиция установила ряд банковских счетов и счетов электронных платежных систем, через которые проводились незаконные операции, - отметили в пресс служба.

Кроме того, правоохранители провели три санкционированных обыска по адресам проживания фигурантов. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты. Изъятые предметы направлены на проведение экспертиз.

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