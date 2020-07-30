Кортеж Зеленского систематически нарушал ПДД - "Схемы"

30 июля, 2020, 23:09

Журналисты в течение двух месяцев фиксировали, что кортеж президента Владимира Зеленского нарушает правила дорожного движения

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Среди нарушений: превышение скорости, пересечение двойной сплошной линии и тому подобное.

Во всех зафиксированных случаях президент возвращался с работы домой или ехал по личным делам.

10 июня по помощью радара журналисты зафиксировали, что президент двигался со скоростью 148 км/ч когда возвращался с работы в свое имение в Иванковичах. В то же время, допустимая скорость на этом участке составляет 90 км/ч.

"Первая машина из президентского кортежа с помощью проблесковых маячков "разогнала" автомобили, которые ехали с меньшей скоростью", - говорится в материале.

17 июня кортеж, двигаясь тем же маршрутом, превысил скорость на 50 километров. 18 июня с помощью радара журналисты снова зафиксировали превышение скорости.

13 июля президентские машины, двигались в сторону госдач со скоростью 120 км/ч, показал радар. Допустимая скорость на этом участке трассы - 80 км/ч.

"Скорость с помощью радара журналисты замеряли не тогда, когда президент может спешить по государственным делам, а тогда, когда едет домой. Оказалось, что президентский кортеж нарушает правила дорожного движения также и в городе, когда едет по своим делам", - говорится в расследовании .

6 июля журналисты стали свидетелями, как кортеж Зеленского, поворачивая к торговому центру "Арена", заставлял его пропустить.

Пока одна часть автомобилей из кортежа находилась на паркинге ТРЦ, другие - ждали дороге, перекрывая полосу для движения транспорта - что также является нарушением ПДД, отмечают журналисты.

Позже кортеж выезжал из торгового центра, пересекая двойную сплошную линию.

После того, как госохрана увидела съемочную группу, кортеж президента больше не был замечен в нарушении правил дорожного движения.

"В Офисе президента Украины отсутствует какая-либо информация о нарушениях правил дорожного движения при передвижении кортежа президента Украины", - сообщили в Офисе президента.

На вопрос, на каком основании сотрудники Управлении государственной охраны осуществляют фото- видеофиксацию съемочной группы, в Управлении ответили, что у них такая информация отсутствует и подчеркнули, что действуют в рамках закона.