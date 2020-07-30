Коррупционные обвинения: против президента ФИФА возбудили уголовное дело
Об этом сообщает The Independent.
Прокурор рассмотрит связь Инфантино со швейцарским экс-генпрокурором Майклом Лаубером. На прошлой неделе тот подал в отставку, а суд сделал вывод, что Лаубер скрыл встречу с президентом ФИФА в 2017 году. Тогда в Швейцарии расследовали коррупционные обвинения против ФИФА. Следствие считает, что встречи Лаубера и Инфантино являются прямым конфликтом интересов.
Спецпрокурор уже обнаружил признаки преступного поведения, связанные с секретными встречами. Коррупционный скандал в ФИФА несколько лет назад стоил должности и карьеры тогдашнему руководителю организации Зеппу Блаттеру.
- 6 июня в Париже задержали и допросили вице-президента ФИФА и председателя Африканской конфедерации футбола Ахмада Ахмада.
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