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Espreso.tvСпортКоррупционные обвинения: против президента ФИФА возбудили уголовное дело

Коррупционные обвинения: против президента ФИФА возбудили уголовное дело


фото: Getty Images
Против президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино возбуждено уголовное дело

Об этом сообщает The Independent.

Прокурор рассмотрит связь Инфантино со швейцарским экс-генпрокурором Майклом Лаубером. На прошлой неделе тот подал в отставку, а суд сделал вывод, что Лаубер скрыл встречу с президентом ФИФА в 2017 году. Тогда в Швейцарии расследовали коррупционные обвинения против ФИФА. Следствие считает, что встречи Лаубера и Инфантино являются прямым конфликтом интересов.

Спецпрокурор уже обнаружил признаки преступного поведения, связанные с секретными встречами. Коррупционный скандал в ФИФА несколько лет назад стоил должности и карьеры тогдашнему руководителю организации Зеппу Блаттеру.

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