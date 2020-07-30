Германия платит РФ миллиарды за энергоносители, но не хочет тратиться на собственную безопасность: Трамп объяснил свое решение сократить войска в ФРГ
"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, и мы должны защитить Германию от России. Что это вообще такое?" - написал Трамп в своем Facebook.
Он подчеркнул, что Германия абсолютно не выполняет свои обязательства по расходам 2 процентов своего ВВП страны на оборону.
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"Поэтому мы выводим часть нашего контингента из Германии", - написал глава Белого дома.
Напомним, 29 июля министр обороны США Марк Эспер сообщил, что его страна выведет из Германии почти 12 тыс. военнослужащих, но почти половину из них оставят в Европе для противодействия угрозам со стороны России.
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