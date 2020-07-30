ГБР задержало чиновника Черновицкой ОГА за "откат"
Чиновника задержали, когда он получал часть неправомерной выгоды - 800 долларов США, сообщили в пресс-службе ГБР, передает "Еспресо.Запад".
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Хмельницком задержали директора одного из департаментов Черновицкой ОГА за получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
По предварительной информации, чиновник требовал от победителя тендера 10% стоимости выполнения работ по текущему и капитальному ремонтам учебных заведений области. Заплатить "откат" он должен был за то, что ему перевели средства за выполненные работы.
Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Западного региона Украины. Оперативное сопровождение - Управление стратегических расследований Черновицкой области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины и оперативное подразделение территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком.
В ГБР не называют ни фамилии, ни должности задержанного чиновника. В то же время местное издание "Молодой буковинец" утверждает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что на "откате" поймали руководителя департамента образования и науки Черновицкой ОГА Николая Харатина.
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