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Espreso.tvСпортФутболист "Милана" Ибрагимович сравнил себя с Бенджамином Баттоном

Футболист "Милана" Ибрагимович сравнил себя с Бенджамином Баттоном


фото: Getty Images
38-летний шведский форвард Златан Ибрагимович сравнил себя с известным литературным персонажем Бенджамином Баттоном

Об этом сообщает Football Italia.

29 июля после матча с "Сампдорией", в котором Ибрагимович сделал дубль, он заявил, что похож на персонажа рассказа Фрэнсиса Скотта Фитцжеральда, по произведению которого был снят голливудский фильм "Загадочная история Бенджамина Баттона".

"Люди говорят мне, что я старик, я выдохся, но я только разогреваюсь. Я словно Бенджамин Баттон. Только я всегда был молодым, а старым - никогда! Я думаю, что сейчас в этой команде у всех правильный настрой перед воротами. Я знаю, что если в Серии А ты получаешь шанс забить, то им нужно пользоваться. Нужно пользоваться моментами и снимать вопрос о победителе", - сказал Ибрагимович.

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович сыграл за "Милан" 19 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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