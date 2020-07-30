Футболист "Милана" Ибрагимович сравнил себя с Бенджамином Баттоном

30 июля, 2020, 14:41

38-летний шведский форвард Златан Ибрагимович сравнил себя с известным литературным персонажем Бенджамином Баттоном

Об этом сообщает Football Italia.

29 июля после матча с "Сампдорией", в котором Ибрагимович сделал дубль, он заявил, что похож на персонажа рассказа Фрэнсиса Скотта Фитцжеральда, по произведению которого был снят голливудский фильм "Загадочная история Бенджамина Баттона".

"Люди говорят мне, что я старик, я выдохся, но я только разогреваюсь. Я словно Бенджамин Баттон. Только я всегда был молодым, а старым - никогда! Я думаю, что сейчас в этой команде у всех правильный настрой перед воротами. Я знаю, что если в Серии А ты получаешь шанс забить, то им нужно пользоваться. Нужно пользоваться моментами и снимать вопрос о победителе", - сказал Ибрагимович.

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович сыграл за "Милан" 19 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, 29 июля Златан Ибрагимович стал первым футболистом, который забил в чемпионате Италии не менее 50 голов за оба миланских клуба - "Милан" и "Интер".

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