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Espreso.tvОбществоЕвросоюз впервые ввел санкции против ГРУ и граждан РФ за кибератаки

Евросоюз впервые ввел санкции против ГРУ и граждан РФ за кибератаки


фото: reuters
Европейский союз впервые ввел санкции за кибератаки, применив их против граждан и структур России, Китая и КНДР

Об этом повидомиляе пресс-служба Совета ЕС.

Под санкциями оказались четверо граждан России и Главный центр специальных технологий Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГУ/ГРУ), говорится в Официальном журнале ЕС, где решение уже опубликовано.

"Сегодня Совет решил ввести ограничительные меры в отношении шести человек и трех организаций, ответственных за различные кибератаки или причастных к ним. К ним относятся попытки кибератак против ОЗХО и кибератаки, широко известные как "WannaCry", "NotPetya" и "Operation Cloud Hopper", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Введенные санкции включают запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять доступ к средствам подсанкционным лицам и структурам.

Также под санкции попали двое граждан Китая и две структуры, связанные с Китаем и КНДР.

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