Евро-2022: стало известно, где пройдут матчи между сборными Украины и России

30 июля, 2020, 19:17

Матчи между мужскими сборными Украины и России по гандболу, в рамках отбора на Евро-2022, пройдут в Минске

Об этом сообщает eurohandball.com

На чемпионат Европы по гандболу выйдут команды, занявшие 1 и 2 места в группе, а также 4 лучшие команды, которые в своих квартетах займут третьи места.

Кроме России украинцы будут играть против Чехии и Фарерских островов.

Календарь матчей сборной Украины в отборе на Евро-2022:

5 ноября 2020 Украина - Россия

7 ноября 2020 Россия - Украина

11 марта 2021 Украина - Фарерские острова

14 марта 2021 Фарерские острова - Украина

29 апреля 2021 Украина - Чехия

2 мая 2021 Чехия - Украина

17 июня стало известно, что в рамках отбора на Евро-2022 мужская сборная Украины по гандболу может сыграть против России в Беларуси.

16 июня стало известно, что мужская сборная Украины по гандболу сыграет против России в отборе на Евро-2022.