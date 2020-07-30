Евро-2022: стало известно, где пройдут матчи между сборными Украины и России
30 июля, 2020, 19:17
Матчи между мужскими сборными Украины и России по гандболу, в рамках отбора на Евро-2022, пройдут в Минске
Об этом сообщает eurohandball.com
На чемпионат Европы по гандболу выйдут команды, занявшие 1 и 2 места в группе, а также 4 лучшие команды, которые в своих квартетах займут третьи места.
Кроме России украинцы будут играть против Чехии и Фарерских островов.
Календарь матчей сборной Украины в отборе на Евро-2022:
5 ноября 2020 Украина - Россия
7 ноября 2020 Россия - Украина
11 марта 2021 Украина - Фарерские острова
14 марта 2021 Фарерские острова - Украина
29 апреля 2021 Украина - Чехия
2 мая 2021 Чехия - Украина
- 17 июня стало известно, что в рамках отбора на Евро-2022 мужская сборная Украины по гандболу может сыграть против России в Беларуси.
- 16 июня стало известно, что мужская сборная Украины по гандболу сыграет против России в отборе на Евро-2022.
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