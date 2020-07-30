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Espreso.tvСпортЕвро-2022: стало известно, где пройдут матчи между сборными Украины и России

Евро-2022: стало известно, где пройдут матчи между сборными Украины и России


фото: handball.net.ua
Матчи между мужскими сборными Украины и России по гандболу, в рамках отбора на Евро-2022, пройдут в Минске

Об этом сообщает eurohandball.com

На чемпионат Европы по гандболу выйдут команды, занявшие 1 и 2 места в группе, а также 4 лучшие команды, которые в своих квартетах займут третьи места.

Кроме России украинцы будут играть против Чехии и Фарерских островов.

Календарь матчей сборной Украины в отборе на Евро-2022:

5 ноября 2020 Украина - Россия

7 ноября 2020 Россия - Украина

11 марта 2021 Украина - Фарерские острова

14 марта 2021 Фарерские острова - Украина

29 апреля 2021 Украина - Чехия

2 мая 2021 Чехия - Украина

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