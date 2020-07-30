Должностных лиц ВСУ подозревают в растрате 37 млн грн при строительстве полигона

30 июля, 2020, 18:50

Троих сотрудников Вооруженных сил заподозрили в причастности к ущербу на 37 млн грн при строительстве полигона "Широкий лан"

Об этом сообщает пресс служба НАБУ.

Детективы разоблачили группу лиц в составе бывших должностных лиц ВСУ и бизнеса, совершивших злоупотребления при обустройстве военного полигона в Николаевской области. В сговоре они организовали прием работ по обустройству полигона, но работы не выполнили.

30 июля 2020 года пяти лицам сообщено о подозрении. Речь идет о:

экс-начальнике Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины;

экс-начальнике Управление строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ;

экс-начальника отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ;

бенефициара ООО;

директора ООО.

Действия всех фигурантов квалифицировали по ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.