Для людей, въезжающих из оккупированного Крыма и Донбасса, с 1 августа отменят обязательную самоизоляцию, - ГПСУ

30 июля, 2020, 15:50

С 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную правительству Украины территорию с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Укринформ.

"С 1 августа постановление вступает в силу, и с этой даты в самоизоляцию теперь не попадают граждане, которые пересекают линию разграничения и границу с Крымом, следуя с оккупированных территорий", - сообщил Демченко.

В то же время Демченко объяснил, что Кабмин оставляет за собой право возобновить эту норму новым документом в случае необходимости.

Также в вышеуказанном постановлении № 641 об обязанности самоизоляции увеличено количество исключений для граждан, въезжающих на территорию Украины из стран "красной зоны" с широким распространением COVID-19.

Теперь не подпадают под самоизоляцию лица, не достигшие 12 лет, дипломаты, те, кто следует транзитом, экипажи грузовых, морских и воздушных судов, инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО.

В то же время обязательным для иностранцев остается страховой полис, но также расширена категория лиц, которым он не нужен. Добавились дипломаты, представители официальных международных миссий, и члены их семей, военнослужащие вооруженных сил государств - членов НАТО, участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил.

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