Дело "Укравтодора": НАБУ и САП подозревают владельца дорожной группы компаний в даче взятки Новаку
Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
Согласно сообщению, НАБУ и САП сообщили бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, о подозрении в предоставлении бывшему и.о. главы "Укравтодора" неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши.
"Таким образом, общее количество участников преступления достигло шести человек", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что 20 июля 2020 г. НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой города Варшавы разоблачили преступную группу во главе с бывшим и.о. главы "Укравтодора". Сейчас сообщения о подозрении вручены бывшему и.о. главы "Укравтодора", двум гражданам Польши, а также иностранному гражданину-представителю одной из компаний-участниц тендеров "Укравтодора" и бывшей советнице и.о. главы "Укравтодора".
- Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.
- Бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака задержали в рамках совместного расследования Центрального антикоррупционного бюро Польши и Национального антикоррупционного бюро Украины.
- Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды из-за строительства дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.
- Суд в Варшаве отправил под стражу на три месяца бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников.
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