Дело "Укравтодора": НАБУ и САП подозревают владельца дорожной группы компаний в даче взятки Новаку

30 июля, 2020, 12:23

НАБУ и САП сообщили о подозрении бенефициару дорожной группы компаний о подозрении в предоставлении бывшему и.о. главы "Укравтодора" взятки и его легализации на территории Польши

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Согласно сообщению, НАБУ и САП сообщили бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, о подозрении в предоставлении бывшему и.о. главы "Укравтодора" неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши.

"Таким образом, общее количество участников преступления достигло шести человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 20 июля 2020 г. НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой города Варшавы разоблачили преступную группу во главе с бывшим и.о. главы "Укравтодора". Сейчас сообщения о подозрении вручены бывшему и.о. главы "Укравтодора", двум гражданам Польши, а также иностранному гражданину-представителю одной из компаний-участниц тендеров "Укравтодора" и бывшей советнице и.о. главы "Укравтодора".

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.

Бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака задержали в рамках совместного расследования Центрального антикоррупционного бюро Польши и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды из-за строительства дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.

Суд в Варшаве отправил под стражу на три месяца бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb