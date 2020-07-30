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Espreso.tvОбществоДело против Порошенко о "разжигании межнациональной розни" при создании ПЦУ закрыто, - ГБР

Дело против Порошенко о "разжигании межнациональной розни" при создании ПЦУ закрыто, - ГБР

В рамках расследований Государственного бюро расследований не проверялись вопросы получения Украиной Томоса об автокефалии

Об этом заявил и.о. директора ГБР Александр Соколов, сообщает пресс-служба.

Уголовное производство касалось не Томоса, а отмены регистрации УПЦ КП.

По его словам, оно было зарегистрировано еще при руководстве ГБР Романом Трубой и сейчас закрыто.

"Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело пока закрыто. Следователями не установлены признаки уголовного преступления , которое подпадает под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", - отметил Соколов.

По его мнению, отмена регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства.

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