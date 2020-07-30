Дело против Порошенко о "разжигании межнациональной розни" при создании ПЦУ закрыто, - ГБР
Об этом заявил и.о. директора ГБР Александр Соколов, сообщает пресс-служба.
Уголовное производство касалось не Томоса, а отмены регистрации УПЦ КП.
По его словам, оно было зарегистрировано еще при руководстве ГБР Романом Трубой и сейчас закрыто.
"Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело пока закрыто. Следователями не установлены признаки уголовного преступления , которое подпадает под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", - отметил Соколов.
По его мнению, отмена регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства.
- Напомним, 18 июня пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него возбуждено уголовное дело за усилия по созданию Украинской автокефальной православной церкви.
- В ГБР подтвердили открытие дела.
- Экс-народний депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин похвастался, что стал инициатором нового дела против пятого президента Петра Порошенко.
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