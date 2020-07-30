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Espreso.tvСпортЧемпион мира по футболу стал тренером "Ювентуса"

Чемпион мира по футболу стал тренером "Ювентуса"


фото: Getty Images
Культовый итальянский футболист Андреа Пирло стал тренером молодежной команды туринского "Ювентуса"

Об этом сообщает официальный twitter "Ювентуса".

Пирло будет тренировать молодежную команду U23. О подробностях контракта туринцев с 41-летним специалистом не сообщается.

За свою игровую карьеру Андреа Пирло успел поиграть за итальянские "Милан", "Ювентус", "Интер", "Брешию" и американский "Нью-Йорк Сити". Дважды выигрывал Лигу чемпионов, а в 2006 году вместе со сборной Италии победил в финале чемпионата мира по футболу.

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