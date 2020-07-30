Чемпион мира по футболу стал тренером "Ювентуса"
30 июля, 2020, 21:23
Культовый итальянский футболист Андреа Пирло стал тренером молодежной команды туринского "Ювентуса"
Об этом сообщает официальный twitter "Ювентуса".
Пирло будет тренировать молодежную команду U23. О подробностях контракта туринцев с 41-летним специалистом не сообщается.
За свою игровую карьеру Андреа Пирло успел поиграть за итальянские "Милан", "Ювентус", "Интер", "Брешию" и американский "Нью-Йорк Сити". Дважды выигрывал Лигу чемпионов, а в 2006 году вместе со сборной Италии победил в финале чемпионата мира по футболу.
UFFICIALE | @Pirlo_official è il nuovo allenatore della # Under23 !- JuventusFC (# Stron9er) (@juventusfc) July 30, 2020
Welcome, Coach Pirlo!
https://t.co/nJTwph9VuF pic.twitter.com/voyxO4q9Yi
- 29 июля в матче 37-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" "Ювентус" установил антирекорд.
- 28 июля Криштиану Роналду показал, как отметил на яхте с семьей досрочную победу "Ювентуса" в чемпионате Италии.
- Напомним, 26 июля "Ювентус" победил "Сампдорию" и досрочно стал чемпионом Италии по футболу.
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