CБУ разоблачила масштабную вырубку лесов: подозрения вручены 21 человеку
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.
"В ходе спецоперации Служба безопасности Украины совместно со следователями ГБР задокументировала факты масштабной вырубки в гослесхозах на западе и севере Украины", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили факты незаконной вырубки ценных деревьев должностными лицами лесных хозяйств. По версии следствия, их действия не только нанесли государству значительный ущерб, но и стали причиной разрушительных наводнений в этом году.
Так на Житомирщине правоохранители разоблачили незаконные порубки деревьев лесхозов при проведении оздоровления лесов.
"Незаконный бизнес "наладил" руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий области. В ее состав входили должностные лица государственной лесной охраны, специализированного лесозащитного предприятия и коммерсанты", - отметили в ведомстве.
По информации СБУ, незаконные рубки леса служащие государственного предприятия проводили в течение трех лет. При этом они вносили недостоверные сведения в служебной документации.
Так, только в течение августа-сентября 2019 там уничтожили более 300 деревьев различных пород почти 2,5 млн грн.
В пресс-службе отметили, что 15 фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 246, 358, 365, 366 Уголовного кодекса Украины, в составе организованной группы по различным видам соучастия.
Оперативники СБУ также разоблачили должностных лиц ряда государственных лесохозяйственных предприятий, которые наладили незаконную вырубку леса в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Они покрывали вырубку в том числе вековых дубов. Своими действиями злоумышленники нанесли государству ущерб на более 11,5 млн гривень.
По результатам обысков и полученных доказательств сообщено о подозрении 6 работникам лесохозяйственных предприятий о совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 367 УК Украины.
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