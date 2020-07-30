CБУ разоблачила масштабную вырубку лесов: подозрения вручены 21 человеку

30 июля, 2020, 10:55

СБУ задокументировала факты масштабной вырубки лесов в гослесхозах на западе и севере Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

"В ходе спецоперации Служба безопасности Украины совместно со следователями ГБР задокументировала факты масштабной вырубки в гослесхозах на западе и севере Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили факты незаконной вырубки ценных деревьев должностными лицами лесных хозяйств. По версии следствия, их действия не только нанесли государству значительный ущерб, но и стали причиной разрушительных наводнений в этом году.

Так на Житомирщине правоохранители разоблачили незаконные порубки деревьев лесхозов при проведении оздоровления лесов.

"Незаконный бизнес "наладил" руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий области. В ее состав входили должностные лица государственной лесной охраны, специализированного лесозащитного предприятия и коммерсанты", - отметили в ведомстве.

По информации СБУ, незаконные рубки леса служащие государственного предприятия проводили в течение трех лет. При этом они вносили недостоверные сведения в служебной документации.

Так, только в течение августа-сентября 2019 там уничтожили более 300 деревьев различных пород почти 2,5 млн грн.

В пресс-службе отметили, что 15 фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 246, 358, 365, 366 Уголовного кодекса Украины, в составе организованной группы по различным видам соучастия.

Оперативники СБУ также разоблачили должностных лиц ряда государственных лесохозяйственных предприятий, которые наладили незаконную вырубку леса в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Они покрывали вырубку в том числе вековых дубов. Своими действиями злоумышленники нанесли государству ущерб на более 11,5 млн гривень.

По результатам обысков и полученных доказательств сообщено о подозрении 6 работникам лесохозяйственных предприятий о совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 367 УК Украины.

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