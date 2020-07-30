 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаCБУ разоблачила масштабную вырубку лесов: подозрения вручены 21 человеку

CБУ разоблачила масштабную вырубку лесов: подозрения вручены 21 человеку

СБУ задокументировала факты масштабной вырубки лесов в гослесхозах на западе и севере Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

"В ходе спецоперации Служба безопасности Украины совместно со следователями ГБР задокументировала факты масштабной вырубки в гослесхозах на западе и севере Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили факты незаконной вырубки ценных деревьев должностными лицами лесных хозяйств. По версии следствия, их действия не только нанесли государству значительный ущерб, но и стали причиной разрушительных наводнений в этом году.

Так на Житомирщине правоохранители разоблачили незаконные порубки деревьев лесхозов при проведении оздоровления лесов.

"Незаконный бизнес "наладил" руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий области. В ее состав входили должностные лица государственной лесной охраны, специализированного лесозащитного предприятия и коммерсанты", - отметили в ведомстве.

По информации СБУ, незаконные рубки леса служащие государственного предприятия проводили в течение трех лет. При этом они вносили недостоверные сведения в служебной документации.

Так, только в течение августа-сентября 2019 там уничтожили более 300 деревьев различных пород почти 2,5 млн грн.

В пресс-службе отметили, что 15 фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 246, 358, 365, 366 Уголовного кодекса Украины, в составе организованной группы по различным видам соучастия.

Оперативники СБУ также разоблачили должностных лиц ряда государственных лесохозяйственных предприятий, которые наладили незаконную вырубку леса в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Они покрывали вырубку в том числе вековых дубов. Своими действиями злоумышленники нанесли государству ущерб на более 11,5 млн гривень.

По результатам обысков и полученных доказательств сообщено о подозрении 6 работникам лесохозяйственных предприятий о совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 367 УК Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

30 июля, 2020 четверг

29 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать