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Espreso.tvОбществоБюджетные потери более 2 млн грн: СБУ разоблачила лабцентр, который приобрел некачественные тесты на COVID-19

Бюджетные потери более 2 млн грн: СБУ разоблачила лабцентр, который приобрел некачественные тесты на COVID-19

На Херсонщине СБУ разоблачила растрату государственных денег на приобретении некачественных тест-систем для диагностики COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности задокументировала противоправную деятельность должностных лиц Государственного учреждения "Херсонский областной лабораторный центр МЗ", причастных к приобретению некачественных медсредств для диагностики COVID-19 молекулярно-генетическим методом", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, госучреждение заключило договор с компанией на поставку 35 тыс. тест-систем. Приобретенные средства являются нерекомендованными к использованию в медучреждениях на основании исследований вирусологической референс-лаборатории "Центра общественного здоровья МЗ".

Поэтому для граждан, которых диагностировали этими медсредствами, провели повторное тестирование.

"Противоправная деятельность должностных лиц могла привести к некорректным результатам диагностирования, что грозило здоровью граждан, а также нанесла бюджетные потери более чем на 2 млн грн", - говорится в сообщении.

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