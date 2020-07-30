Болгария разрешила украинцам въезд без обязательного тестирования и карантина, - посольство

30 июля, 2020, 17:05

Болгария отменила для украинцев обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 и карантин при въезде в страну

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Республике Болгария.

Согласно сообщению, 30 июля Министерство здравоохранения Болгарии обновило решение №РД-01-443. Поэтому украинцам с 31 июля по 31 августа разрешен въезд на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на СOVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина.

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