Богослужение в селах и общественный транспорт: Степанов назвал причины роста количества больных COVID-19
30 июля, 2020, 13:23
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что причиной роста заболеваемости коронавирусом являются религиозные мероприятия в селах и общественный транспорт
Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает ОПГ.
Степанов сообщил, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в деревнях, являются богослужения.
По его словам, такие результаты показали эпидемиологические расследования.
Глава Минздрава отметил, что другой основной причиной является общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом.
Кроме того, Степанов сообщил, что большое количество людей болеет бессимптомно, таким образом формируя иммунитет.
- По состоянию на утро 30 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло на 1197 человек .
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