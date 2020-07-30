Богослужение в селах и общественный транспорт: Степанов назвал причины роста количества больных COVID-19

30 июля, 2020, 13:23

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что причиной роста заболеваемости коронавирусом являются религиозные мероприятия в селах и общественный транспорт

Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает ОПГ.

Степанов сообщил, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в деревнях, являются богослужения.

По его словам, такие результаты показали эпидемиологические расследования.

Глава Минздрава отметил, что другой основной причиной является общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом.

Кроме того, Степанов сообщил, что большое количество людей болеет бессимптомно, таким образом формируя иммунитет.

По состоянию на утро 30 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло на 1197 человек .

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