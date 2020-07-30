Без масок во время занятий: Минздрав обнародовал временные рекомендации для учебных заведений

30 июля, 2020, 18:23

Министерство здравоохранения позволило школьникам и студентам во время занятий находится без масок, но при передвижении по коридорам ношение масок обязательно

Соответствующий документ обнародовала председатель Департамента образования и науки Елена Фиданян в Facebook.

Поэтому ученики и студенты могут во время занятий находится без масок, но при передвижении по коридорам ношение масок будет обязательным.

Отмечается, что руководители учебных заведений должны будут разработать такой маршрут передвижения учеников или студентов и график их обучения, чтобы задействовать все возможные входы в помещение и предотвращать скопление людей.

Перед началом занятий педагоги обязаны опросить учеников или студентов об их самочувствии для выявления возможных симптомов респираторного заболевания.

В случае выявления таких признаков и при отсутствии родителей ученик должен быть изолирован в специально отведенное помещение, его родители или законные представители должны быть проинформированы, они должны будут принять решение о направлении ученика в медучреждение.

Сообщается, что в расписании должна быть предусмотрена возможность разного времени начала и окончания занятий и перерывов для различных классов и групп. Также учебный процесс должен быть организован так, чтобы минимизировать передвижения между аудиториями.

Во всех помещениях учебного заведения должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками.

Кроме того, в школу запрещен вход родителей и сопровождающих лиц, за исключением лиц, сопровождающих учащихся с инвалидностью.

В Министерстве образования рассказали, что дети смогут пойти в школу 1 сентября, если регион не попадает в "красную зону" в новом адаптивном карантине.

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