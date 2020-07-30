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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа самолета в Иране: в Киеве стартовали переговоры о компенсации семьям погибших

Авиакатастрофа самолета в Иране: в Киеве стартовали переговоры о компенсации семьям погибших


фото: reuters
Сегодня в Киеве начались переговоры о компенсациях семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ между Украиной и иранской делегацией

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Мы долго добивались начала переговорного процесса и я приветствую то, что дело наконец сдвинулось с места. Процесс не будет легким, но мы работаем на результат: достижение справедливости", - сказал министр Кулеба.

Он добавил, что министерство приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными.

"Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило", - сказал Кулеба.

  • Напомним, что во Франции завершили расшифровку данных с двух бортовых самописцев пассажирского самолета МАУ рейса PS752.
  • Расшифровка подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

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