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Espreso.tvОбществоАнтирекорд COVID-19 в Киеве: обнаружили почти 200 случаев

Антирекорд COVID-19 в Киеве: обнаружили почти 200 случаев


фото: reuters
В Киеве по состоянию на 30 июля коронавирусом заразились 199 человек за сутки

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"За прошедшие сутки коронавирус обнаружили еще у 199 жителей Киева. Это самое большое количество за весь период пандемии. На сегодня в столице уже 8131 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Заболели 59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет, 2 девочки - 7 и 16 лет и 3 мальчика от 3 до 12 лет", - написал Кличко.

Такое количество больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 95. В Деснянском - 28. В Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах - по 14 случаев.

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