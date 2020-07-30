Активисты обратились в суд с просьбой запретить партию Шария и ОПЗЖ и приобрели Медведчуку подарочный сертификат в СИЗО

30 июля, 2020, 17:19

Подарочные сертификаты в СИЗО приобрели для Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Анатолия Шария

Об этом активисты заявили на пресс-конференции на тему "Запрет пророссийских партий в Украине стал на шаг ближе: презентация документа" в Интерфакс-Украина.

Участниками выступили командир полка "Азов" (2016-2017 гг.), руководитель штаба партии "Национальный корпус" Максим Жорин; правозащитница ОО "Платформа общественных инициатив" Ольга Касьян; председатель ОО "Ветеранское братство" Дмитрий Шатровский; представитель ВОО "Сокол" Руслан Андрийко; представитель Движения ветеранов Украины Антон Колумбет и председатель Общественного совета при Министерстве юстиции Украины Василий Гончарук.

Активисты передали в Общественный Совет при Министерстве Юстиции правовой анализ с требованием инициировать лишение "кремлевских проектов" ОПЗЖ и Партия Шария государственной регистрации".

Отмечается, что согласно ст. 5 Закона Украины "О политических партиях в Украине", создание и деятельность политических партий запрещается, если их программные цели или действия направлены на, в частности, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и подрыв безопасности государства.

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Мы все исповедуем гуманистические принципы. Поэтому, чтобы врагам Украинского Государства после того, как их действиям будет дана правовая оценка и они займут заслуженное место в следственных изоляторах... мы скинулись и приобрели четыре сертификата. Бойко, Медведчук, Рабинович и Шарий, вас ждут комфортные, спокойные, удобные следственные изоляторы", - заявил представитель Движения ветеранов Антон Колумбет.

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"Требуем обратиться в Окружной административный суд города Киева с иском о запрете политической партии "Партия Шария"(идентификационный код юридического лица 39644910) и Политической партии" Оппозиционная платформа - за жизнь "(идентификационный код юридического лица 21709375) как таких, программные цели и действия которых направлены на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и подрыв безопасности государства", - добавил он в Facebook по результатам конференции. Видео пресс-конференции:

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