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Espreso.tvОбщество5D-формат и "живые" скульптуры: во Львове открыли уникальный музей

5D-формат и "живые" скульптуры: во Львове открыли уникальный музей

Изюминкой экспозиции музея "Львов древний" стали около 40 фигур-реконструкций известных львовян

Сегодня в подземельях храма Преображения Господня во Львове открыли инновационный музей истории города в фигурах "Львов Древний", охватывающая период от древнейшей истории до 1772 года - до первого раздела Речи Посполитой. Этот музей стал одной из составляющих масштабного национального проекта инновационных музеев под брендом "Становление украинской нации", первый из которых уже успешно работает в Киеве. Впереди - создание подобных музеев также в Одессе, Запорожье, Мукачево и Каменце-Подольском.

Об этом сообщает корреспондент "Еспресо-Захид".

Открытие музея во Львове сделали театрализованным: событие и почетных гостей - Митрополита Львовской архиепархии УГКЦ Игоря Возняка, основателя и директора благотворительного фонда "Духовное образование", соучредителя музея "Львов Древний" Бирюченко, мэра Львова Андрея Садового, доктора исторических наук, заведующего научно-исследовательской лаборатории археологии Киевского университета имени Бориса Гринченко Михаила Видейко и других - представляли "князь Лев" (чье имя дало название городу) с "женой Констанцией".

Как отметил на открытии музея во Львове автор и основатель национального проекта "Становление украинской нации", соучредитель и автор музея "Львов Древний" Валерий Галан, он поставил себе целью познакомить современников с положительной историей не только Львова, но и Украины, сделать акцент на победах, а не на поражениях, показать возможный вес для действительности отдельного человека, а также то, что объединяет. Поэтому побудить гордиться тем, что мы - украинцы.

"Уже 30 лет независимости Украины, но по-прежнему многие ноют, что все не так, что темнота и прочее, - говорил Валерий Галан. - А чтобы было так, то нужно, чтобы каждый зажег хотя бы одну свечу - и станет светлее. Этот проект - зажженная мной свеча. Только вглядываясь в прошлое, можем понять настоящее и увидеть горизонты будущего. Нас за 500 лет делили на много различных частей из-за религии, культуры, языка, национальных героев. Нам надо объединиться, ибо только общая история творит будущее. 500 лет украинцы были одеты в розовые очки Москвы и Варшавы, и смотрели на мир чужими глазами. Сегодня, работая в международных архивах, наши ученые нашли подробные сведения о нашем единстве. К сожалению, эта информация не доходит до общества, поэтому наша задача - донести полученную информацию в обычную человеческую среду".

Над созданием музея, уникальность которого заключается в сочетании инновационных технологий, исторических артефактов из частных коллекций, фондов украинских и европейских музеев, 3D диорам, дополненных запахами и звуками, работали около 20 разнообразных научных институтов под руководством научного руководителя проекта, доктора исторических наук Тараса Чухлиба, а также несколько десятков мастеров исторического оружия, скульпторов, гримеров, костюмеров, декораторов и других.

Дело в том, что экспозицию обогатили восковыми фигурами почти 40 исторических личностей, без которых немыслимы как Львов, так и Украина в целом. При их изготовлении учитывали, чтобы фигуры были максимально приближены к той внешности исторических лиц, которую они имели согласно антропологическим исследованиям и рекомендациям историков. И это впечатляет. В конце концов, как очень "живая" кожа фигур и их глаза.

Экспозицию музея построили таким образом, чтобы предусмотреть 4 линии ознакомления с городом: первой является идентификация нации, второй - свобода и борьба за независимость, третьей линией - те украинцы, которые влияли на мировую историю и которые стали строителя европейской цивилизации, и четвертой линией являются представители толерантности и благородства города.

Открыв во Львове один музей, Валерий Галан уже думает, где открыть другой. Тот другой должен охватить период львовской истории от 1772 до современности.

Фото Ирины Коваль

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