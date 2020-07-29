Зеленский: мы сделаем все, чтобы сохранить перемирие на Донбассе, а действия той стороны зависят от России

29 июля, 2020, 12:29

Украинская сторона будет делать все, чтобы придерживаться полного прекращения огня на востоке страны, а от России зависит, сдержит ли она незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО от обстрелов

"Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Сегодня мы это выполняем на 100%. Что касается той стороны, все будет зависеть от Российской Федерации, сможет ли она это все контролировать и смогут ли они придерживаться тех договоренностей, которые у нас были", - сказал он на брифинге во время посещения "Охматдета" по случаю открытия второй очереди нового корпуса, сообщает Украинская правда.

Зеленский отметил, что на Донбассе происходят одиночные выстрелы, но в случаях серьезной атаки украинские военные будут отвечать.

"Можем ли мы сказать, что нет никаких одиночных выстрелов? Нет, они есть, они существуют. Потому что это 410 км разграничительной временной линии, и проконтролировать все очень сложно. Что касается наших воинов, они у нас очень мощные. И если будут осуществляться серьезная атака и выстрелы, которые выходят за рамки договоренностей, они будут очень мощно отвечать. они об этом знают", - добавил украинский президент.

Зеленский добавил, что если "та сторона хочет прекращения войны, о чем они постоянно говорят, мы с вами будем это чувствовать".

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе.

Оккупанты трижды нарушили режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня".

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников отметил, что Россия не хочет брать на себя ответственность за соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, но знает, что несет за это ответственность .

Резников заявил, что несмотря на обстрелы с начала перемирия, в целом режим прекращения выполняется.

По состоянию на 17:45 28 июля российские оккупационные войска один раз обстреляли украинские позиции из гранатомета под н.п. Шумы.