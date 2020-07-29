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Espreso.tvОбществоЗадержание "вагнеровцев" под Минском: Беларусь усиливает контроль на границе с РФ

Задержание "вагнеровцев" под Минском: Беларусь усиливает контроль на границе с РФ

После задержания 33 российских наемников частной военной компании "Вагнера" власти Беларуси усиливают "прикрытие" границ, в том числе и с Россией

Такие меры реагирования приняты на заседании Совета безопасности страны, передает "Белта".

Как рассказал секретарь Совбеза Андрей Равков, у задержанных боевиков "четко прослеживаются определенные направления" - снайперы, подрывники, айтишники.

Белорусские пограничники "усилят оперативное прикрытие государственных границ".

"В частности границу с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, пересекающих государственную границу, в частности на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", - сказал Равков.

Также он рассказал, что на массовых мероприятиях, особенно связанных с выборами, усилят меры безопасности.

  • Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера ".
  • Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
  • Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
  • Журналисты узнали в задержанных под Минском российских боевиков "ДНР"
  • Белорусские журналисты выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". Лукашенко поручил вызвать послов РФ и Украины.

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