Задержание "вагнеровцев" под Минском: Беларусь усиливает контроль на границе с РФ
Такие меры реагирования приняты на заседании Совета безопасности страны, передает "Белта".
Как рассказал секретарь Совбеза Андрей Равков, у задержанных боевиков "четко прослеживаются определенные направления" - снайперы, подрывники, айтишники.
Белорусские пограничники "усилят оперативное прикрытие государственных границ".
"В частности границу с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, пересекающих государственную границу, в частности на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", - сказал Равков.
Также он рассказал, что на массовых мероприятиях, особенно связанных с выборами, усилят меры безопасности.
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера ".
- Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
- Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
- Журналисты узнали в задержанных под Минском российских боевиков "ДНР"
- Белорусские журналисты выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".
- Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". Лукашенко поручил вызвать послов РФ и Украины.
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