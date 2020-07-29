Задержание "вагнеровцев" под Минском: Беларусь усиливает контроль на границе с РФ

29 июля, 2020, 23:03

После задержания 33 российских наемников частной военной компании "Вагнера" власти Беларуси усиливают "прикрытие" границ, в том числе и с Россией

Такие меры реагирования приняты на заседании Совета безопасности страны, передает "Белта".

Как рассказал секретарь Совбеза Андрей Равков, у задержанных боевиков "четко прослеживаются определенные направления" - снайперы, подрывники, айтишники.

Белорусские пограничники "усилят оперативное прикрытие государственных границ".

"В частности границу с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, пересекающих государственную границу, в частности на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", - сказал Равков.

Также он рассказал, что на массовых мероприятиях, особенно связанных с выборами, усилят меры безопасности.