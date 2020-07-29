Задержание на митинге в поддержку Стерненко: суд сообщил активисту о заседании за 45 минут до его начала

29 июля, 2020, 14:47

29 июля активист Николай Выговский получил повестку в суд, который состоится через 45 минут после ее получения

Об этом сам активист, бывший координатор Движения "Честно" Николай Выговский сообщил в Facebook.

Напомним, 15 июня во время избрания меры пресечения Сергею Стерненко Шевченковским райсудом Киева, Николая Выговского "скрутили" правоохранители.

Сторона обвинения инкриминирует активисту злостное неповиновение полиции и хулиганство.

28 июля защита Выговского объявила об отводе судьи.

"Только что позвонили из суда и пригласили на заседание, которое состоится через 45 минут. Говорят, только назначили. Грубое нарушение моего права на защиту", - отметил Выговский.

В комментарии Эспрессо активист добавил, что находится за городом и физически не успеет к зданию суда. Заседание Шевченковского суда должно пройти по адресу ул. Дегтяревская 31А.

Кроме Выговского, подозрения в хулиганстве, злостном неповиновении полиции и несанкционированном митинге имеют также Виталий Овчаренко и Александр Кирьяков, задержанные на том же митинге 15 июня.

Напомним, 15 июня в Шевченковском суде полиция скрутила и увела в автозаки активистов, собравшихся в поддержку Стерненко. Среди них - Николая Выговского.

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