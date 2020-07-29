За сутки в Киеве обнаружили 132 новых случая коронавируса, два человека умерли, - Кличко

29 июля, 2020, 12:35

У 132 жителей Киева обнаружили коронавирус за минувшие сутки

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

"2 человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 132 киевлян. На сегодня в столице уже 7932 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет, 66 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 6 девочек от 5 до 17 лет и 6 мальчиков от 1 года до 17", - отметил Кличко.

Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 47 человек. Всего коронавирус преодолели 2877 жителей Киева

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 22. В Дарницком - 19. И в Соломенском районе - 16 случаев.

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