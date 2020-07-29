За обвал дома в Дрогобыче будут судить коммунальщиков

29 июля, 2020, 13:15

Прокуроры передали в суд дело в отношении коммунальщиков, из-за служебной халатности которых произошел обвал дома в райцентре Львовщины

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Речь идет о трагедии, которая произошла 28 августа 2019.

В ту ночь, около трех часов, произошел обвал части второго подъезда дома №101 / 1 по улице Грушевского в Дрогобыче, в результате которого погибли 8 человек, а еще 8 - травмировались.

Кроме этого, полностью разрушено помещение семи квартир и парикмахерской, расположенной на первом этаже, что нанесло жителям ущерб на сумму почти 30 млн грн.

Досудебным расследованием, которое уже завершилось, установлено, что к инциденту причастен главный инженер и начальник участка по обслуживанию и ремонту жилищного фонда коммунального предприятия Дрогобычского горсовета, которые ненадлежащим образом проводили периодические обследования дома, плановые общие и профилактические осмотры и не выявили непригодности дома для дальнейшей эксплуатации.

Обвинительный акт прокуроры направили в Дрогобычский горрайонный суд для рассмотрения.

Действия коммунальщиков квалифицированы по ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины.

В то же время, расследуется уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением чиновниками Дрогобычского городского совета.

В этом деле продолжаются экспертизы. После получения результатов, прокуроры принимать дальнейшие процессуальные решения.