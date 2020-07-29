Изменения на рынке табачных изделий: Американская торговая палата заявила о давлении АМКУ на иностранных инвесторов

29 июля, 2020, 20:12

Американская торговая палата (ACC) в Украине заявила, что обеспокоена пренебрежением законными правами компаний при обжаловании в судебном порядке решения Антимонопольного комитета о штрафах, и считает, что таким образом нарушили права международных инвесторов

Об этом говорится в официальном письме Американской торговой палаты.

ACC отмечает, что в этой ситуации может иметь место нарушение прав и законных интересов международных инвесторов в Украине.

"Палата обеспокоена попыткой возложить ответственность за структурные изменения рынка дистрибуции табачной продукции в 2011-2012 гг., которые произошли при непосредственному согласию Антимонопольного комитета Украины на международные компании" В. А. Т. - Прилуки", "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", "Империал Тобакко Юкрейн" и "Филипп Моррис Украина", - заявили в Американской торговой палате.

В АСС напомнили еще в ноябре 2011 года Антимонопольный комитет выдал ряд разрешений (решение №№701-р, 702-р, 703-р, 704-р от 23 ноября 2011 года) на консолидацию рынка без проведения консультаций с производителями и другими заинтересованными сторонами .

"Палата обеспокоена попыткой возложить ответственность за структурные изменения рынка дистрибуции табачной продукции в 2011-2012 гг., которые произошли при непосредственном согласии Антимонопольного комитета Украины, на международные компании "В.А.Т. - Прилуки", "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", "Империал Тобакко Юкрейн" и "Филипп Моррис Украина", - заявили в Американской торговой палате.

В АСС говорят, что еще в ноябре 2011 года Антимонопольный комитет выдал ряд разрешений (решение №№701-р, 702-р, 703-р, 704-р от 23 ноября 2011 года) на консолидацию рынка без проведения консультаций с производителями и другими заинтересованными сторонами.

"Преждевременное взыскание штрафа и обеспечение иска в виде наложения ареста на имущество компаний является прямым нарушением Закона Украины "О защите экономической конкуренции", что может привести к падению поступлений в Государственный бюджет и создание предпосылок для беспрецедентного роста нелегального импорта табачных изделий", - заявили в американской торговой палате.

В АСС призвали органы государственной власти к справедливому и беспристрастному отношению с международными инвесторами в Украине и обеспечение надлежащего правового процесса.

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года заявил, что наложил на четырех производителей и одного дистрибьютора - Tedis Ukraine - сигарет штраф на общую сумму 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия.

В АМКУ заявили, что крупные компании - производители сигарет договорились работать только с одним дистрибьютором - Tedis Ukraine, таким образом они препятствовали появлению на рынке новых игроков. Производители оспаривают это решение в суде.

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