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Espreso.tvОбществоИран во время учений запустил баллистические ракеты из-под земли, войска США привели в боевую готовность

Иран во время учений запустил баллистические ракеты из-под земли, войска США привели в боевую готовность


фото: ap
Во время военных учений в Иране "Корпус стражей Исламской революции" провел запуски баллистических ракет подземного базирования

Как сообщает AP, испытания провели в среду, 29 июля, в рамках учений "Великий Пророк 14", в которых принимают участие военно-морские и военно-воздушные силы, ракетные подразделения и беспилотники.

На кадрах, снятых беспилотником КСИР, видно, как две ракеты запустили с закамуфлированных позиций на пустынном плато в центральном регионе Ирана, а вслед за ними в воздух взлетели обломки.

Согласно сообщению государственных СМИ, в ходе учений иранские беспилотники "наносили удары по макету вражеского авианосца ".

Запуск баллистических ракет заставил американских военных объявить тревогу на двух военных базах. Войска США были приведены в боевую готовность на авиабазах Аль-Дафра в Абу-Даби и Аль-Удейд в Катаре. В частности, американских военнослужащих отправили в укрытие в настоящее время.

"Инцидент продолжался несколько минут, а затем было объявлено, что все в порядке", - заявила представитель Центрального командования ВС США Бет Риордан.

Обе базы расположены в сотнях километров от того места, где Иран поместил макет авианосца. На авиабазе Аль-Дхафра находились пять французских истребителей Rafale, направляющихся в Индии.

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