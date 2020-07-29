Взрывали банкоматы: в Виннице полицейские задержали двух членов банды из Донецкой области

29 июля, 2020, 15:58

В Виннице правоохранители задержали участников преступной группы, которая взрывала и грабила банкоматы по всей Украине

Об этом сообщает пресс-служба облуправления Национальной полиции.

Сообщается, что двое членов банды, ранее судимых жителей Донецкой области, задержали в среду, 29 июля, непосредственно во время очередной попытки подрыва банкомата.

Их сообщникам удалось скрыться на автомобиле, однако через некоторое время злоумышленников обнаружили во дворах неподалеку от места ограбления.

С помощью газовой смеси они пытались взорвать банкомат и похитить денежные средства из банкомата. Подозреваемые пытались переодеться и избавиться от одежды, в которой совершали преступление.

"Проведен обзор автомобиля, у злоумышленников изъяты балаклавы, перчатки, телефоны, одежда, другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Сейчас по месту жительства фигурантов проводятся неотложные обыски, осуществляется документирование их преступной деятельности. Злоумышленники задержаны в процессуальном порядке согласно ст.208 УПК Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 ч.3 ст.185 УК Украины (кража), ч.2 ст 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: vn.npu.gov.ua

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