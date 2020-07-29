Вспышка коронавируса в КПИ: за сутки диагноз подтвердили у 81 курсанта
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на и. о. директора Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины Сергея Чумака.
Еще у 81 курсанта столичного вуза подтверждено заболевание коронавирус.
Всего в общежитии столичного Института специальной связи и защиты информации НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" уже заболели 133 курсанта. 28 июля специалисты отобрали биологические образцы у 107 человек, которые были контактными с заболевшими. Результаты исследований получили сегодня.
Кроме того, 10 курсантов госпитализированы в столичные медучреждения. Другие лечатся в общежитии под наблюдением. После выявления первых заболевших в общежитии проведены соответствующие мероприятия по дезинфекции и сейчас также проводится текущая дезинфекция.
- Напомним, 26 июля в общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусом.
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