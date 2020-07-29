Вспышка коронавируса в КПИ: за сутки диагноз подтвердили у 81 курсанта

29 июля, 2020, 17:54

По результатам тестирования контактных лиц предыдущих зараженных, коронавирус обнаружили у 81 из 107 протестированных

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на и. о. директора Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины Сергея Чумака.

Еще у 81 курсанта столичного вуза подтверждено заболевание коронавирус.

Всего в общежитии столичного Института специальной связи и защиты информации НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" уже заболели 133 курсанта. 28 июля специалисты отобрали биологические образцы у 107 человек, которые были контактными с заболевшими. Результаты исследований получили сегодня.

Кроме того, 10 курсантов госпитализированы в столичные медучреждения. Другие лечатся в общежитии под наблюдением. После выявления первых заболевших в общежитии проведены соответствующие мероприятия по дезинфекции и сейчас также проводится текущая дезинфекция.