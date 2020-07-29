ВНО-2020: 447 участников получили максимальные 200 баллов - Центр оценивания образования

29 июля, 2020, 18:35

В 2020 году количество участников ВНО, которые получили за тестовую работу 200 баллов, составило 447 человек. Это почти вдвое больше по сравнению с предыдущим годом

Об этом во время пресс-конференции 29 июля сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает интерфакс Украины .

"Хотя в целом мы имеем рост количества участников, получивших 200 баллов, на 63% - с 274 до 447, но мы можем говорить, что в этом году есть один предмет, где ни один участник не получил максимально возможный балл - это испанский язык", - сказал Бойко.

Поэтому, по математике 200 баллов получили 142 абитуриента, по химии - 49, по английскому языку - 84, по биологии - 44, по украинскому языку и литературе - восемь, по истории Украины - 49, по физике - 64, по немецкому языку - три , по географии - три и по французскому языку - один.

Сообщается, что в 2020 году нет ни одного участника, который сдал ВНО по трем предметам на 200 баллов. В то же время один из учеников в Ивано-Франковской области сдал ВНО по украинскому языку и литературе и математике на 200 баллов, по английскому языку - на 199 баллов и по физике - на 196 баллов.

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила порог сдал / не сдал для ВНО по математике на уровне 9 баллов, для ВНО по физике на уровне 12 баллов.

Пороговый балл по украинскому языку и литературе составил 22 балла .

Порог "сдал / не сдал" для внешнего независимого оценивания определили : по географии - 24 балла и по химии - 13 баллов.

ВНО по украинскому языку и литературе провалили более 8% участников , по истории Украины - более 13%.

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