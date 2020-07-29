Венедиктова назначила своим первым заместителем экс-руководителя прокуратуры Киева Говду

29 июля, 2020, 13:24

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила своего первого заместителя Романа Говду, ранее занимавшего должность первого заместителя и исполнявшего обязанности прокурора Киева

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

В среду, 29 июля 2020 г., генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса Генерального прокурора первого заместителя генпрокурора - Романа Говду, ранее занимавшего должность первого заместителя и исполнявшего обязанности прокурора города Киева.

"Уверена, что вы усилите наш профессиональный коллектив. Вместе мы будем работать еще активнее, еще более конструктивно, еще результативнее", - отметила Венедиктова.

Ранее Роман Говда в органах прокуратуры работал с августа 2003 года на должностях: помощника прокурора Королевского района Житомира; прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела прокуратуры Житомирской области; прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела, заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры Украины; прокурора Одесской области; заместителя Генерального прокурора Украины; заместителя начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины, прокурора города Киева; начальника управления Офиса Генерального прокурора.

30 апреля 2020 г. назначен на должность первого заместителя прокурора города Киева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb