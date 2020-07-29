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Espreso.tvОбществоВ Израиле появились объявления о получении вида на жительство в Украине за $ 500 для празднования Рош ха-Шана, - мэр Умани

В Израиле появились объявления о получении вида на жительство в Украине за $ 500 для празднования Рош ха-Шана, - мэр Умани


фото: reuters
В израильской прессе предлагают получить вид на жительство в Украине за $ 500 и разрешение на въезд на три месяца за $ 330

Об этом сообщил мэр города Умань Александр Цебрий в видеообращении.

"В адрес исполнительного комитета Уманского городского совета поступило письмо, в котором сообщается, что в связи с запретом въезда паломников на территорию города Умань для празднования Рош ха-Шана, в израильской прессе появились объявления, что можно получить "вид на жительство за 500 долл. или разрешение на везд на 3 месяца за 330 долл.", - пояснил мэр города.

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Цебрий обратился в миграционную службу и МИД с просьбой разъяснить ситуацию.

"Убежден, что это манипуляция или чьи-то мошеннические действия", - добавил мэр.

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