В Израиле появились объявления о получении вида на жительство в Украине за $ 500 для празднования Рош ха-Шана, - мэр Умани
Об этом сообщил мэр города Умань Александр Цебрий в видеообращении.
"В адрес исполнительного комитета Уманского городского совета поступило письмо, в котором сообщается, что в связи с запретом въезда паломников на территорию города Умань для празднования Рош ха-Шана, в израильской прессе появились объявления, что можно получить "вид на жительство за 500 долл. или разрешение на везд на 3 месяца за 330 долл.", - пояснил мэр города.
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Цебрий обратился в миграционную службу и МИД с просьбой разъяснить ситуацию.
"Убежден, что это манипуляция или чьи-то мошеннические действия", - добавил мэр.
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