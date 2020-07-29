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Espreso.tvОбществоВ Италии чрезвычайное положение продлили до середины октября

В Италии чрезвычайное положение продлили до середины октября

Сенат Италии одобрил ходатайство большинства и продлил чрезвычайное положение до 15 октября

Об этом сообщает Ansa.

Решение поддержали 157 сенаторов, 125 - против и трое воздержались.

"Продолжение чрезвычайного положения неизбежно и законно, вирус продолжает циркулировать", - заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

Продолжение режима ЧП позволит делить местности на "красные зоны" - в случае вспышки регион полностью закрывают. Также чрезвычайное положение позволяет запрещать авиарейсы в и из государств, которые считаются опасными.

  • Италия была эпицентром коронавируса в Европе. Больше всего пострадал регион Ломбардия, а сам город Бергамо - больницы там были переполнены. Первый больной коронавирусом попал в реанимацию 23 февраля. На пике эпидемии в отделе одновременно находились до 100 пациентов, в том числе было много больных подключенных к аппаратам ИВЛ.

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