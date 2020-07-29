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Espreso.tvОбществоВ Украине ослабнет жара, - синоптик Наталья Диденко

В Украине ослабнет жара, - синоптик Наталья Диденко


фото: reuters
30 июля дожди вероятны в западных и центральных областях Украины, а также на Севере, Харьковщине и в Киеве

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Идет к нам, в Украину, холодный атмосферный фронт. Благодаря фронту северная часть Украины сможет завтра легче дышать - жара ослабеет от сегодняшних +30 ... 34 ° C до + 25 ... + 28 ° C", - отметила синоптик.

На Западе Украины температура существенно не изменится, + 24 ... + 28 ° C.

"На Востоке и Юге в четверг жара еще продлится, ведь фронт идет издалека, с северо-запада Европы, жара в южной части и в восточных областях начнет ослабевать 31 июля-1 августа", - отметила госпожа Диденко.

В Центре 30 июля еще также ожидается высокая температура воздуха, до + 29 ... + 33 ° C, в Винницкой немного будет ниже, +28 ... + 29 ° C.

Кратковременные грозовые дожди с возможными локальными шквалами, ливнями и градом наиболее вероятны 30 июля в западных областях Украины, где-то на Севере, в Харьковской области. А поздно вечером в четверг дожди придут в центральную часть.

На юге, в Луганской и Донецкой областях завтра - сухая погода.

В Киеве дождь уже ожидается сегодня, 29 июля, вечером, а также местами завтра, 30 июля.

В столице 30 июля жара ослабеет и в течение дня в четверг ожидается + 26 ... + 28 ° C.

По словам Натальи Диденко, 31 июля и 1 августа температура воздуха в Киеве составит + 21 ... + 23 ° C, а 1 августа ожидается дождь.

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