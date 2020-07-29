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Espreso.tvОбществоВ Турции приняли закон об усилении контроля за соцсетями

В Турции приняли закон об усилении контроля за соцсетями

Турецкий парламент принял поддерживаемый правительством закон, регулирующий социальные сети, что, по словам критиков, усилит цензуру

Об этом сообщает The New York Times.

Правящая партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которая имеет большинство в парламенте с союзной националистической партией, поддержала законопроект.

Парламент начал обсуждение новых правил во вторник, а о его принятии было объявлено парламентом в среду утром.

Закон обязывает иностранные сайты социальных сетей назначать турецких представителей для решения проблем власти по контенту и устанавливает сроки удаления материалов.

Согласно новым правилам компании могут столкнуться со штрафами, блокировкой рекламы или уменьшением способности посещаемости сайта до 90%, что фактически блокирует доступ.

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