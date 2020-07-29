В Турции приняли закон об усилении контроля за соцсетями
Об этом сообщает The New York Times.
Правящая партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которая имеет большинство в парламенте с союзной националистической партией, поддержала законопроект.
Парламент начал обсуждение новых правил во вторник, а о его принятии было объявлено парламентом в среду утром.
Закон обязывает иностранные сайты социальных сетей назначать турецких представителей для решения проблем власти по контенту и устанавливает сроки удаления материалов.
Согласно новым правилам компании могут столкнуться со штрафами, блокировкой рекламы или уменьшением способности посещаемости сайта до 90%, что фактически блокирует доступ.
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