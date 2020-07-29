В СБУ заявили, что их сайт не обновляется из-за технических проблем
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в соцсетях.
"Проблема связана с техническими вопросами, возникшими на площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации. Специалисты работают над оперативным решением ситуации. Восстановительные работы находятся на завершающей стадии", - заявили в ведомстве.
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Отметим, по состоянию на 11:00 29 июля последние обновления на сайте датируются прошлой пятницей, 24 июля.
Напомним, сайт СБУ стал недоступным , по меньшей мере в 17:34 28 июля. По словам бывшего спикера "Украинского Киберальянса" Шона Таусенда (Андрея Барановича) сайт СБУ "лег" из-за недействительного сертификата.
Впоследствии сайт таки возобновил работу, но информация на нем датировалась тем же 24 июля.
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