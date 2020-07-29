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Espreso.tvОбществоВ России студенту из США грозит почти 10 лет заключения

В России студенту из США грозит почти 10 лет заключения

Прокуратура запросила 9 лет и 8 месяцев колонии для студента из Техаса Тревора Рида, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти

Об этом сообщает русская служба Радио Свобода .

По версии следствия, 16 августа 2019 года на Ленинградском шоссе Москвы полицейские, которых вызвали местные жители, задержали Рида пьяным. Он якобы оказал сопротивление, а потом, когда его посадили в машину, по дороге в отдел ударил одного из сотрудников, создав аварийную ситуацию.

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