В России студенту из США грозит почти 10 лет заключения

29 июля, 2020, 19:56

Прокуратура запросила 9 лет и 8 месяцев колонии для студента из Техаса Тревора Рида, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти

Об этом сообщает русская служба Радио Свобода .

По версии следствия, 16 августа 2019 года на Ленинградском шоссе Москвы полицейские, которых вызвали местные жители, задержали Рида пьяным. Он якобы оказал сопротивление, а потом, когда его посадили в машину, по дороге в отдел ударил одного из сотрудников, создав аварийную ситуацию.