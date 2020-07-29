В России студенту из США грозит почти 10 лет заключения
29 июля, 2020, 19:56
Прокуратура запросила 9 лет и 8 месяцев колонии для студента из Техаса Тревора Рида, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти
Об этом сообщает русская служба Радио Свобода .
По версии следствия, 16 августа 2019 года на Ленинградском шоссе Москвы полицейские, которых вызвали местные жители, задержали Рида пьяным. Он якобы оказал сопротивление, а потом, когда его посадили в машину, по дороге в отдел ударил одного из сотрудников, создав аварийную ситуацию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
-
Читайте также
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-